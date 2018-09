Damit können Sie jetzt abends noch draußen sitzen

Was fehlt jetzt noch, um den Herbstabend perfekt zu gestalten? Genau - eine heiße Tasse Tee! Damit diese nicht so schnell auskühlt, empfehlen wir diese XXL Isolierkanne mit Vakuumverschluss. Dank der doppelten Wand bleiben heiße Getränke lange besonders lange warm. Den Verschluss der Kanne können Sie ganz einfach als Tasse verwenden. Der ideale Begleiter für draußen, egal ob auf der Terrasse, beim Picknicken oder Wandern.



Erhältlich in unterschiedlichen Farben.

Fassungsvermögen: 2 Liter

Maße: 37 x 27 x 20 cm

Gewicht: 1,55 kg

Preis: 17,95 €

Hier geht‘s zum Produkt.