Doppelstock-Bus ging auf A21 in Flammen auf

Feuer Mittwochfrüh auf der A21 in Niederösterreich in Fahrtrichtung Wien: Im Motorraum eines Autobusses war bei voller Fahrt plötzlich ein Brand ausgebrochen. Drei Businsassen konnten sich gerade noch rechtzeitig retten, das Gefährt stand jedoch binnen kürzester Zeit in Vollbrand. Die Helfer der Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun - nicht zuletzt auch aufgrund zahlreicher Schaulustiger ...