Rapid-Kapitän Schwab hat seine Chiara geheiratet

Nach dem 1:2 in Salzburg blieb Stefan Schwab in seiner Heimat. Denn Rapids Kapitän heiratete am Montag seine Chiara. „Die große Feier findet im Sommer statt, nur die Familie war am Standesamt dabei“, erzählt der Bräutigam. Der den Termin schon lange fixiert hatte, vom Klub grünes Licht bekam. Zumal Schwab ja auch beim ÖFB-Team immer auf Abruf ist, nie eine Pause hat.