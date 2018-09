Skandal-Becherwerfer bei Sturm hatte Stadionverbot

So weit, so bekannt. Was allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist - der mehrfach vorbestrafte 34-Jährige hätte sich nie im Stadion befinden dürfen! Denn nach einem Knallkörper-Wurf in Salzburg wurde ihm ein österreichweites Stadionverbot auferlegt! Was hatte er also an jenem Tag in der Merkur-Arena zu suchen?