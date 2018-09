Ex-Bremer Nouri neuer Trainer des FC Ingolstadt

Der FCI hatte sich am Wochenende nach der 0:1-Niederlage gegen St. Pauli und nur einem Sieg in den ersten sechs Saisonspielen von Leitl getrennt. Nouri soll bereits am Dienstag gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzen und den Klub aus der Krise führen. Ingolstadt war 2017 nach zwei Jahren aus der Bundesliga abgestiegen und hatte in der vergangenen Saison den Abstieg in die 3. Liga nur knapp vermeiden können. Nun steht der FCI mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen erneut nur auf Relegationsplatz 15.