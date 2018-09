Deutsche auf Dachstein in Bergnot

Ein Mann (35) und eine Frau (32) aus Berlin sind am Sonntagabend auf der steirischen Dachstein-Seite in Bergnot geraten, weil sie ihre Tour zu spät begonnen und sich in der Dunkelheit verirrt hatten. Die beiden setzten im Bereich des Auretskar einen Notruf ab. Bergretter lokalisierten sie anhand der GPS-Daten und brachten sie ins Tal.