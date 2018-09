Society-Löwe Lugner steigt bei Kultklub Vienna ein

„Es wäre doch schade, wenn die Vienna baden gehen würde!“ Vielmehr soll sie wieder Oberwasser bekommen, sprich rasch in die Regionalliga zurückkehren. Am Aufstieg in die Stadtliga darf ohnehin kein Zweifel aufkommen, auch wenn Torjäger Mensur Kurtisi wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel bis zu vier Wochen ausfällt. Die bisherigen Auftritte (der 4:1-Sieg bei LAC wurde erst im Finish fixiert) signalisieren zumindest den geforderten Aufbruch, an dem auch Hauptsponsor Uniqa großes Interesse zeigt. Das 0:3 am grünen Tisch gegen Simmering in Folge des Einsatzes eines Spielers, der nicht am Bericht vermerkt war, darf keine Auswirkungen haben. Lediglich die Amateure des FAC kristallisieren sich als Herausforderer heraus.