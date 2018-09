Schweiz: St. Gallen stimmt für Burkaverbot

Als zweiter Schweizer Kanton hat St. Gallen am Sonntag in einem Referendum für ein Burkaverbot in der Öffentlichkeit gestimmt. Knapp 67 Prozent der Bewohner des Kantons votierten für die Initiative. Bereits 2016 hatte der Kanton Tessin die Verschleierung verboten, voraussichtlich im kommenden Jahr soll in der gesamten Schweiz über ein Verbot abgestimmt werden.