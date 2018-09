Red Bull Salzburg gewinnt den Liga-Hit gegen Rapid

Wenige Tage nach dem Sieg im „Dosen-Duell“ mit RB Leipzig hat Red Bull Salzburg den nächsten Prestige-Erfolg eingefahren! Österreichs Meister bezwang am Sonntag in der Bundesliga den SK Rapid Wien mit 2:1. Die in der Meisterschaft weiter makellosen „Bullen“ egalisierten mit dem achten Sieg in Folge auch den Liga-Startrekord von Rapid aus der Saison 1987/88. Vor 15.973 Zuschauern in Wals-Siezenheim hatte Rapid-Trainer Goran Djuricin mit acht neuen Spielern samt Defensivtaktik in der ersten Hälfte überrascht. Der Winkelzug ging aber knapp nicht auf. Takumi Minamino (36.) und Munas Dabbur (77.) trafen zum vierten Salzburger Sieg in Folge gegen die Hütteldorfer. Max Hofmanns Kopfball-Treffer kam für Grün-Weiß letztlich zu spät (89.).