Nach Wirbel um DFB-Rücktritt: Özil dankt Boateng

Boateng hatte am Mittwoch in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ das Schweigen vieler Nationalmannschaftskollegen zum Rücktritt Özils kritisiert. „Wo waren die Mitspieler, die sich bei Mesut bedankt haben? Anscheinend haben viele sich nicht zu äußern getraut, weil sie gedacht haben, dass das bei den deutschen Fans nicht so gut ankommt“, sagte Boateng.