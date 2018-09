Rangnick sauer: Zwei Leipzig-Stars droht nun Ärger

„Wir hätten laut Protokoll um 20.18 Uhr auflaufen müssen“, so Rangnick. Die Leipziger kamen aber erst zwei Minuten später zum Aufwärmen. Was Rangnick zum Kochen brachte. Der Leipzig-Boss kündigte bereits Sanktionen an. Augustin und Mukiele, die gegen Salzburg zur Halbzeit ausgewechselt wurden, drohen nun Geldstrafen des Vereins.