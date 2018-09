Mann nach Ring-Diebstahl von Polizei gefasst

Donnerstag gegen 10.40 Uhr versuchte ein 29-jähriger Österreicher in einem Geschäft in Innsbruck einen Ring zu stehlen. Eine Angestellte bemerkte dies und versuchte den Mann festzuhalten, was ihr jedoch nicht gelang. Der Mann flüchtete, ein Zeuge verfolgte den 29-Jährigen und gab der Polizei entscheidende Hinweise, in welche Wohnung der Täter geflüchtet war. Schließlich konnten Polizisten der Polizeiinspektion Innsbruck Pradl den 29-Jährigen in seiner Wohnung festnehmen und den Ring sicherstellen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.