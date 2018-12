Diese Zimtprodukte machen glücklich und gesund

Wer gerne Speisen mit Zimt isst, tut seinem Körper etwas Gutes. Denn der Verzehr von Zimt (in Maßen!) regt den Stoffwechsel an und fördert die Fettverbrennung. Zimt enthält außerdem sekundäre Pflanzenstoffe, die präventiv gegen Krebs wirken. Noch dazu reguliert Zimt den Blutzuckerspiegel und kann effektiv gegen Diabetes helfen. Überdies wird das Gewürz besonders gerne in der kalten, dunklen Jahreszeit eingesetzt, da er stimmungsaufhellende Stoffe enthält. Bringen Sie doch ein bisschen mehr Zimt in Ihren Alltag! Wir haben die besten Zimtprodukte für Sie gesammelt.