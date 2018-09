Kreuzeck! Salzburg-Leihe sorgt beim HSV für Furore

Es war Hwangs erstes Tor für die Hanseaten. Der Südkoreaner machte wie beim 3:2 gegen Heidenheim in der Vorwoche auch in seinem zweiten Spiel eine gute Figur. Von der Strafraumgrenze schoss er in der 69. Minute den Ball ins Kreuzeck und damit den HSV zum Sieg in Dresden. „Mein Tor wollte ich genau so machen. Zuhause in Südkorea habe ich diesen Ball oft mit einem Techniktrainer geübt. Ich bin froh, dass es geklappt hat“, so der glückliche Torschütze.