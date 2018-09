Superstar Ronaldo hat irre Tor-Klausel im Vertrag

Will Ronaldo weiter fleißig Geld verdienen, sollten in Valencia weitere dazukommen. Denn laut der Zeitschrift „Don Balon“ hat Ronaldo eine Tor-Klausel in seinem Vertrag. Und diese ist durchaus selbstbewusst gewählt. Der Europameister muss nämlich für fünf Millionen Euro extra diese Saison mit mindestens einem Treffer pro Spiel beenden. Klingt schwierig. Zumal er in den ersten drei Liga-Spielen leer ausgegangen war. Doch in der vergangenen Saison hatte Ronaldo das Kunsstück bei Real Madrid tatsächlich geschafft. Am Ende standen nach 44 Spielen 44 Tore zu Buche.