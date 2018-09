3:2 - Klopps Liverpool siegt in letzter Minute

Schalke 1:1 gegen Porto

Für Schalke, das mit drei Niederlagen in die Bundesliga-Saison gestartet war, holte zumindest einen Teilerfolg auf der internationalen Bühne. Die „Königsblauen“ gingen dank Breel Embolo (64.), der einen Konter erfolgreich abschloss, in Führung. Otavio gelang per Elfmeter der Ausgleich (75.), nachdem Moussa Marega nach ganz leichtem Kontakt im Strafraum gefallen war. Torhüter Ralf Fährmann, der in der 13. Minute einen Elfmeter von Alex Telles pariert hatte, war diesmal ohne Chance. Sein Gegenüber, Spaniens 37-jährige Torhüter-Legende Iker Casillas, ging als erster Spieler in seine 20. Champions-League-Saison. Alessandro Schöpf spielte bei Schalke durch, Guido Burgstaller wurde in der 72. Minute eingewechselt.