Das wirklich schräge „Dosen-Derby“

Geschieht am Donnerstag in Deutschland, wenn die Bullen den Schwesterverein in Runde eins der Europa- League-Gruppe B zum Tänzchen bitten. Im „Dosen-Derby“ geht’s aber um weit mehr: Verwandte, beste Freunde treffen ebenso aufeinander wie frühere Kollegen: Salzburgs Tormann-Coach Herbert Ilsanker darf Sohn und Leipzig-Abräumer Stefan ebenso wenig die Daumen drücken wie Sportchef Christoph Freund Mentor Ralf Rangnick - Leipzigs Big Boss. Bullen-Rechtsverteidiger Stefan Lainer wiederum kann keine Rücksicht auf Verluste nehmen, wenn Konrad Laimer auf ihn zusprintet.