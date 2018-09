Nach Streit: Buslenker fuhr ohne Passagiere weiter

„Es war vergangenen Freitag gegen 22 Uhr. Ich war gerade am Heimweg vom FSG-Wahlkampfauftakt in Innsbruck nach Reutte. Als ich beim Rastland einen Tankstopp einlegte, fiel mir auf, dass es am Parkplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Buschauffeur und seiner Reisegruppe kam“, erzählt BR Stefan Zaggl der „Krone“. Und da Hilfsbereitschaft seine Lieblingseigenschaft ist, hat er die Leute gefragt, was denn los sei. Sie erzählten ihm, dass sie eine Schülergruppe samt Lehrern aus Köln und von einer Schulreise am Gardasee am Heimweg seien. Laut Erzählungen gab es schon die ganze Zeit Reibereien zwischen Chauffeur und Gruppe. Schikanen für BusgästeBei der Heimfahrt eskalierte die Situation aber, weil der Buslenker laut Aussagen der Schüler das WC im Bus mit einem Vorhängeschloss verriegelte, ein Trink- und Essverbot ausgesprochen sowie die Vorhänge mit Kabelbindern fixiert hatte, damit man sie nicht schließen konnte. Lehrer und Schüler weigerten sich, weiter mit dem Mann mitzufahren. Dieser fuhr schließlich ohne seine Passagiere weiter