22 Flüchtlinge verweigern Integrationsvereinbarung

Vereinbarung in acht Sprachen gedruckt

Sprachliche Gründe sind so gut wie ausgeschlossen. Neben Deutsch liegt die Vereinbarung in Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Somali, Farsi und Darsi (beides sind Amtssprachen in Afghanistan) auf. Auch FPÖ-Landtagsklubchef Herwig Mahr ist sauer.: „Für eine Verweigerung der Integration habe ich überhaupt kein Verständnis. Hält sich jemand in unserem Land auf, hat er sich an unsere Regeln zu halten!“ Deshalb erhalten die Verweigerer auch völlig zu Recht den geminderten Mindestsicherungsbetrag.