May zu Brexit: „Entweder mein Deal oder kein Deal“

Die britische Premierministerin Theresa May kämpft mit der Warnung vor einem unkontrollierten Brexit um ihr Amt. „Es ist entweder mein Deal oder kein Deal“, sagte May am Montag in einem BBC-Interview in Richtung ihrer Kritiker. Medienberichten zufolge diskutieren die „Brexiteers“ derzeit, wie sie May stürzen könnten, weil sie einen klareren Schnitt in den Beziehungen mit Brüssel wollen.