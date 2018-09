Autsch, Das ging ins Auge! Schock-Szene in England

In der 54. Minute erlebten die Fans auf der White Hart Lane, beim Spiel Tottenham gegen Liverpool (1:2) einen Schockmoment, als plötzlich der brasilianischer Stürmer Roberto Firmino zu seinem Auge griff. Der Belgier Jan Vertonghen griff ihm versehentlich ins Auge. Firmino musste mit blutendem Auge ausgewechselt werden. Nach dem Spiel gab er aber Entwarnung: es gehe ihm gut, schrieb er in seinem Tweet, „Es war nur ein Schreck, meinem Auge geht es gut und mir auch. Danke für die Unterstützung und You´ll never walk alone“, beruhigte er die Fans. (Im Video spricht Jürgen Klopp über ihn).