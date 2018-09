Das sollte in keiner Studenten-WG-Küche fehlen

Für viele beginnt bald ein unvergesslicher Lebensabschnitt: Die Studentenzeit. Dabei ist die Wohngemeinschaft, kurz WG, wahrscheinlich die typischste Wohnform. Das hat in erster Linie finanzielle Hintergründe, aber auch soziale Aspekte. Es wird fast alles geteilt: Die Miete, der Strom, das Internet, das Essen - kurz das Leben. Und der Mittelpunkt während des Zusammenwohnens bildet in der Regel die Küche. Dort wird gemeinsam gekocht, getrunken, übers Leben philosophiert, gelacht und gestritten. Für eine Grundharmonie sorgt eine ordentliche Grundausstattung. Was dazu zählt, erfahren Sie hier.