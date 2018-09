Unterkofler: Der pinke Weg ins schwarze Ziel

Ihren 44. Geburtstag feierte Baustadträtin Barbara Unterkofler am Mittwoch in „Schwarz“ - politisch gesehen. In Zukunft geht die pinke Frontfrau auf VP-Stimmenfang (siehe Paukenschlag: Pinke Unterkofler wechselt zur ÖVP). Ein Partei-Wechsel, der für Aufsehen sorgt. Unterkofler gilt hinter Harald Preuner („Ich musste nicht lange überlegen“) als starke Kraft. Die Neos suchten noch am Abend den Nachfolger.