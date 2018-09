Neuseeland? „Schlimmste Erfahrung in meinem Leben“

Heraf meinte, er habe das Gefühl gehabt, dass ausländische Fußballfachkräfte in Neuseeland unerwünscht sind. Zudem sagte er, ähnlich, wie bei ihm sind in diesem Jahr auch Mobbing-Vorfälle bei anderen Trainern gemeldet worden. Nur in diesem Jahr sind im Rudern, im Radfahren, im Netball, im Fußball und nach mir auch noch im Hockey Ermittlungen eingeleitet worden, in denen weibliche Athleten männliche Coaches verschiedenster Dinge angeklagt haben.“ „Die Leistungsgesellschaft ist nicht vorhanden.“, meinte Heraf zu seinem ehemaligen Gastgeberland. "Es ging so weit, dass ich in einer Zeitung mit dem österreichischen Diktator verglichen wurde.“