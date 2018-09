Superstar Ronaldo kauft spanischen Erstliga-Klub

Das erklärte Ziel von Ronaldo ist, den maroden Erstligisten wieder auf die Beine zu helfen. „Wir wollen versuchen, so groß wie nur möglich zu werden“, erklärte der dreifache Weltfußballer bei der feierlichen Bekanntgabe des Deals im Rathaus von Valladolid. „Ich bin davon überzeugt, dass es sehr schwer sein wird, gegen uns zu gewinnen, wenn wir Einheit an den Tag legen“, schürt er die Hoffnungen der Fans. Ronaldo hat im Verein ab sofort das Sagen, das Amt des Klubpräsidenten will er allerdings laut spanischen Medienberichten noch nicht übernehmen.