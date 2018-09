Dakota Johnson musste nach Dreh in Psychotherapie

Dakota Johnson hat schwer an ihrer jüngsten Filmrolle zu tragen: Die Arbeiten an dem Horror-Streifen „Suspiria“ hätten sie so sehr mitgenommen, dass sie danach eine Psychotherapeutin aufsuchen musste, sagte die 28-Jährige beim Filmfestival in Venedig: „Wenn man an düsteren Themen arbeitet, kann das an einem hängen bleiben.“