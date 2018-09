Motorräder gestohlen und im Internet angeboten

Die beiden Einheimischen (19 und 20 Jahre alt) hatten in den Nächten vom 27. auf 28. August in Fritzens sowie vom 29. auf 30. August in Vomp zugeschlagen und zwei Motorräder gestohlen. In beiden Fällen fuhren sie danach mit den Zweirädern von den Tatorten nach Reith im Alpbachtal, um die Fahrzeuge im Wald zu verstecken.