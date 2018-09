Beim Bau des Westrings winkt eine „Vollgas-Prämie“

206 Meter lange Brücke

Der Westring-Bau wird dann im neuen Jahr so richtig auf Touren kommen. Als Erstes wird die 206 Meter lange Donaubrücke in Angriff genommen. Die Asfinag geht von einer Bauzeit von rund zwei Jahren aus. Genauso lange wird die Errichtung der Anbindungen an die B 127 und B 129 dauern. Heißt: Ab 2023 wird der Verkehr freigegeben - vorerst in beiden Richtungen nur auf einer Fahrbahn. Die zweite Spur ist für die Baufahrzeuge der zweiten Projektphase vorgesehen.