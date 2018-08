DIESE Mega-Kracher warten auf Rapid

Es war zwar gar kein Sieg, fühlte sich aber für alle Rapidler so an: Denn die Hütteldorfer zogen zum siebten Mal in die Gruppenphase der Europa League ein, naschen nun am Millionen-Topf mit. Das 1:2 bei Steaua Bukarest reichte nach dem 3:1 vom Hinspiel zum Aufstieg.