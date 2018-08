Klaus Schmidt wird neuer Trainer bei Mattersburg

Für den ausgebildeten Physiotherapeuten ist Mattersburg die dritte Trainerstation in der Bundesliga. In der vergangenen Saison coachte er Altach, in der Saison 2007/08 war er einige Monate für Austria Kärnten verantwortlich. Dazwischen betreute Schmidt Kapfenberg, Austria Salzburg, Wacker Innsbruck und Blau-Weiß Linz. Am (heutigen) Dienstag leitet er in Mattersburg um 16.00 Uhr sein erstes Training.