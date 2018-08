„Meine Mutter Magda schlief mit Adolf Hitler“

Wie Romy war Magda Schneider Schauspielerin, spielte unter anderem an der Seite ihrer Tochter in den „Sissi“-Filmen. Doch während sie auf der Leinwand allen die heile Welt vorspielte, suchte sie im wahren Leben stets die Nähe zu Nazi-Größen. Und nicht nur das! Wie Romy Schneider selbst in einem Interview mit Alice Schwarzer, das diese im Jahr 1976 mit der Schauspiel-Ikone führte und das in einer Doku am 16. September um 22 Uhr auf ARTE zu hören sein wird, zugab, soll ihre Mutter mit Adolf Hitler das Bett geteilt haben.