Asylwerber vereitelte Sexattacke in Knittelfeld

Seit drei Jahren und vier Monaten ist der Afghane in Österreich und wartet immer noch auf einen positiven Asylbescheid. Dass er aus seiner Heimat geflüchtet ist, rettete nun der Steirerin vielleicht das Leben. „Ich helfe einem Freund immer wieder beim Austragen von Zeitungen, so auch in dieser Donnerstagnacht“, berichtet Amin. „Ich bin gegen 2.30 Uhr gerade in der Lois-Hammer-Gasse unterwegs gewesen, als ich Hilfeschreie einer Frau gehört habe. Sie hat den Täter angeschrien, dass sie zwei Kinder hat, und darum gefleht, dass er sie in Ruhe lassen soll.“