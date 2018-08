Das Tiroler Alpbach ist fest in steirischer Hand

Alpbach, spätsommerlicher Welt-Treffpunkt der klugen Köpfe aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft, liegt zwar mitten in der prächtigen Tiroler Bergwelt, man hätte in den letzten Tagen allerdings auch glauben mögen, dass es Teil der Steiermark ist. Weiß-grüne Prominenz hinter jedem Eck, in den Wirtshäusern viel steirisches Idiom. Das pittoreske Bergdorf, fest in Steirer-Hand.