„Mit Videobeweis hätte Bayern zwei CL-Titel mehr!“

Vidal kehrte München im Sommer den Rücken. Mit den Bayern hat der 31-Jährige in den letzten Jahren unschöne Erfahrungen mit Schiedsrichtern in der Königsklasse gemacht. "Mit dem Videobeweis hätte Bayern zwei Champions-League-Titel mehr und Real zwei weniger„, so Vidal gegenüber der spanischen “Mundo Deportivo".