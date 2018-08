Causa Schrott: Kanzler Kurz geht auf Distanz

Kabarettist tritt statt Schrott zurück

Einen Jux machte sich indes Politik-Kabarettist Markus Koschuh. In einem seltenen Schritt selbstloser Solidarität kündigte er an, anstelle des unter Beschuss geratenen ÖVP-Nationalrats von allen politischen Ämtern zurückzutreten. Dieser Schritt sei notwendig, „um das Ansehen der Politik - was auch immer dies bedeuten mag - nicht noch weiter zu beschädigen“, so Koschuh. Er habe seinen Schritt bereits per E-Mail an Freunde und Unterstützer kundgetan und nach eigenen Angaben „irre viele Likes aus aller Welt, vor allem aus Indonesien“ erhalten. „Ein Rücktritt eines Polit-Kabarettisten oder eines kabarettistischen Politikers - wo ist da der Unterschied?“, fragt Koschuh.