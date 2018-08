Kavlak: „Ich werde diesen Kampf nicht aufgeben“

Die nächste Operation

Heute landet Veli Kavlak wieder in Wien. Zurück aus Istanbul. Aber der 29-Jährige ist nur auf der Durchreise. Denn am Mittwoch wird der 31-fache ÖFB-Teamspieler in Salzburg an der Schulter operiert. „Ich weiß gar nicht, ob es zum sechsten oder siebenten Mal ist“, grinst der Ex-Rapidler.