Anrainer-Gipfel im Park: „Brauchen mehr Polizei“

Schüsse, Messerstechereien, Schlägereien, Drogenhandel, Prostitution - fast redet man in Salzburg-Schallmoos schon vom „Ghetto“, erst recht nach der jüngsten Kriminal-Serie. Die Stadt-SP lud am Mittwoch zum Anrainer-Gipfel in den Lechner-Park. Viele Bewohner kamen. Fazit: „Wir brauchen mehr Polizei!“