Das Gletschereis gab 40 Weltkriegsbomben frei

Zur Geschichte der „Tante Ju“ im Eis:

Mit Tee aus dem Seegras der Polsterung und Keksen überlebten elf Wehrmachtsangehörigen nach der Notlandung einer „Junkers 52“ am 6. Jänner 1944 zwei Tage lang. Dann stiegen drei ab, um Hilfe zu organisieren. Zollwache und Prägrater bargen die Verletzen; der Funker starb. Am 10. Jänner startete vom „Fliegerhorst“ Annabichl eine Bergungsmannschaft für „wichtige Bestandteile des Flugzeugs“. Einiges davon hat die Besatzung allerdings bereits weggebracht. So landeten etwa viele Teile der Verkabelung aus der Maschine in einem Privathaus.