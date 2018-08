Vater vor Augen des Sohnes von Esche getroffen

Ein 42-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Grieskirchen führte am Waldesrand in Gaspoltshofen mit seinem 70-jährigen Vater Forstarbeiten durch. Um 12:20 Uhr wollte er dann mit einem an der Zugmaschine angebrachten Seilzug eine bereits am Vortag gefällte Fichte aus dem Wald ziehen.