Tiroler Möbelhandel will Mitarbeiter übernehmen

Der Tiroler Möbelhandel will die vom Jobabbau bei Kika/Leiner betroffenen Mitarbeiter „im Rahmen seiner Möglichkeiten“ übernehmen. Dies kündigte der Sprecher des Möbelhandels in der Tiroler Wirtschaftskammer, Stefan Föger, am Freitag in einer Aussendung an. „Wir suchen immer gute Fachkräfte“, erklärte Föger.