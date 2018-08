Arnie bekam „Mister Universum“-Pokal zurück

„Es ist toll, ihn wiederzubekommen, um meine Trophäensammlung zu komplettieren“, sagte der österreichische Schauspieler und ehemalige Bodybuilder. Nach eigenen Angaben bekam Schwarzenegger den Pokal 1969 bei der Wahl zum „Mister Universum“ in London. Seine Mutter habe ihn später an jemanden verschenkt, der sie in ihrem Haus besuchte. Kürzlich habe er durch Zufall erfahren, dass der ungarische Bodybuilder Lorand Berke mittlerweile im Besitz der Trophäe sei.