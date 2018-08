Unklare Zukunft für das steirische Kürbiskernöl

Ölmühle will „steirische Lösung“ um Zukunft der steirischen Bauern abzusichern

Die Ölmühle arbeitet indes an einer „rein steirischen Lösung“. Hausherr Johann Kurzmann: „Wir sind dabei, eine neue Genossenschaft auf die Beine zu stellen, in der ein Kernpreis von zumindest 3,40 Euro pro Kilo garantiert ist. Und natürlich nur steirische Kerne verarbeitet werden!“