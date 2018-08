Italien-Wechsel? Modric-Berater provoziert Real!

Gegenüber der italienischen Zeitung „Tuttosport“ sagte er: „Ich denke, dass Modric früher oder später in Italien spielen wird. Soviel ich weiss, möchte er unbedingt Leistungsträger von Inter in der Serie A werden.“ Inter würde Modric angeblich ein Jahreslohn von 10 Millionen Euro netto bieten. Real-Präsident Florentino Pérez sagt, dass der Kroate nur gehen darf, wenn ein Verein die 750(!) Millionen Euro bezahlt, die in seiner Ausstiegsklausel stehen.