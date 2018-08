Ex-Rapidler Weimann trifft auch im zweiten Spiel!

Andreas Weimann hat auch in der zweiten Runde der englischen Fußball-League-Championship getroffen. Der Wiener erzielte am Samstag beim 2:2-Remis von Bristol City bei den Bolton Wanderers in der 64. Minute nach einem idealen Pack-Lochpass den Anschlusstreffer. Es war der zweite Saisontreffer für den 27-Jährigen nach jenem beim Auftakt-1:1 gegen Nottingham Forest.