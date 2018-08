In Völs haben Mopeds in der Nacht Pause

Der Lärm von Mopeds und Motorrädern raubt vielen Tirolern den Schlaf. Wie berichtet, kommt es in zahlreichen Orten zu Konflikten. Nachtfahrverbote werden derzeit wieder heiß diskutiert - in Innsbruck, aber auch in kleinen Gemeinden. Völs hat so ein Fahrverbot. Laut Ortschef Erich Ruetz fährt Völs seit 2006 gut damit.