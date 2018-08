Nächtlicher Mopedlärm regt viele auf

Auch beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht man das so. „Gemeinden können durch Nachtfahrverbote für laute Mopeds einen Anreiz zum Umstieg auf leise und emissionsfreie E-Mopeds setzen“, ist Markus Gansterer überzeugt. Diese seien zwar immer noch teurer in der Anschaffung, aber im laufenden Betrieb günstig, sauber und leise. Von den 738 heuer neu zugelassenen Mopeds waren 64 mit Elektroantrieb. Das sind um 24 mehr als im Vorjahr. In Innsbruck wurden immerhin 14 Elektro-Mopeds angemeldet, im Bezirk Imst nur eines.