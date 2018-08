Ivona Dadic: Der Glaube an die EM-Medaille lebt!

Ivona Dadic, Österreichs Rekordlerin im Siebenkampf, ist bei der EM in Berlin eine Medaillenhoffnung. Die Vize-Weltmeisterin im Hallen-Fünfkampf 2018 traut sich bei ihrem Mehrkampf am Donnerstag und Freitag auch selbst Edelmetall zu, wie sie in diesem Video-Interview mit „Krone“-Reporter Olaf Brockmann sagt. Sie erzählt auch über ihre wachsende Nervosität, eine großartige letzte Trainingswoche und wie sie sich vor der Hitze mit Kühlhosen und Kühljacken schützt.