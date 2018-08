Das ist die neue Serie des „Simpsons“-Schöpfers

Was mit der gelben Familie aus Springfield bereits seit 1989 funktioniert und auch beim Sci-Fi-Ableger „Futurama“ viel Witz und Charme beinhaltete, hat Groening für sein neuestes Baby erneut als Erfolgsrezept definiert: viel Liebe für Charakterzeichnung, reichlich absurden Humor und ein Gespür für das richtige Timing. Denn in Dreamland, dem verzauberten Königreich, wo sich die Abenteuer von Prinzessin Bean und ihren Freunden entfalten, ist eben nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Fährtensucher verlaufen sich, Zauberer sind mies in Kartentricks und hässliche Monster können schon mal enge Verbündete sein.