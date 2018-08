Austria Lustenau und Wr. Neustadt trennen sich 1:1

Austria Lustenau und Wiener Neustadt bleiben auch nach zwei Spielen in der neuen Zweiten Liga sieglos. Im direkten Duell trennten sich die beiden Mitfavoriten um den Aufstieg am Samstag 1:1 (0:1). Dominik Reiter brachte die Gäste nach nicht einmal einer Minute in Führung. Ein Eigentor von Oliver Podhorin (77.) rettete den Vorarlbergern ihren zweiten Punkt. Für Wiener Neustadt war es der erste Zähler.