Schwerer Unfall auf Friesacher Bundesstraße

„Die Frau aus Zweinitz fuhr am Freitagabend mit ihrem PKW von der Metnitztal Straße nach rechts in die Friesacher Straße in Richtung Klagenfurt, als aus noch unbekannter Ursache plötzlich immer weiter nach links fuhr, über einen Abbiegestreifen auf die Gegenfahrbahn geriet und dann frontal gegen den entgegen kommenden Pkw einer 23-jährigen Frau aus Friesach krachte“, so ein Polizist: „Ein hinter der 23-Jährigen fahrender Mann konnte ein Auffahren durch das Ablenken in den Straßengraben verhindern.“